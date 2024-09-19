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        Haberler Sağlık Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak | Sağlık Haberleri

        Gazilerin yüksek fonksiyonlu tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazilerin ihtiyaç duyduğu yüksek fonksiyonlu ve akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla karşılayacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:37
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        Gazilerin tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını SGK karşılayacak
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        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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