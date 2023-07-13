Gazinodan çıkanlara kurşun yağdırdı

Denizli'de bir gazinodaki silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, eğlence mekânlarının Tabakhane bölgesinde bulunan bir gazinoda çıkan tartışma sonrasında dışarıya çıkan Muhammed A., yanında getirdiği tüfekle gazino girişinde beklemeye başladı.

Muhammed A., gazinodan çıkanlara doğru rastgele ateş etmeye başladı. Saçmaların hedefi olan Ayhan K., Murat C. ve Deniz Karakaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Deniz Karakaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ile ilgili soruşturma sürüyor.