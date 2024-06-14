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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa'da asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

        İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir rezidansın asansöründe mahsur kalan yaşlı adam, kurtarılmaya çalışılırken yaklaşık 30 metre yüksekten boşluğa düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 06:36 Güncelleme: 14.06.2024 - 06:40
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        Asansör boşluğuna düşen yaşlı adam öldü
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        Gaziosmanpaşa'daki bir rezidansın asansöründe mahsur kaldıktan sonra kurtarılmaya çalışılırken boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti.

        Karadeniz Mahallesi'ndeki bir rezidansta asansöre binen Ersin Öztürk (64), asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı.

        YAKLAŞIK 30 METREDEN DÜŞTÜ, HAYATINI KAYBETTİ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Görevlilerin teknik servise haber vermesinin ardından kurtarılmaya çalışılan Öztürk, asansörden çıkmak istersen boşluğa düştü. AA'nın haberine göre, yaklaşık 30 metre yüksekten düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Öztürk'ün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Asansörün arızalanmasının ardından müdahale için gelen teknik servis personeli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #gaziosmanpaşa
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