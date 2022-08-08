Ateşe verilen dükkan yandı, sokakta silah sesleri duyuldu 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde şüpheli 2 kişi, motosiklet dükkanını ateşe verirken, sokakta silah sesleri yükseldi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken binada yaşayanlar korku ile kendini sokağa attı. Alev alev yanan dükkan itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Karayolları Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 576. Sokak'ta bulunan motosiklet tamiri yapılan dükkanı ateşe verdi. İş yerinde yangın çıkarken, şüpheliler de silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm dükkanı sardı.

Fotoğraf: DHA

DÜKKAN ALEV ALEV YANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dükkana müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

Fotoğraf: AA

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.