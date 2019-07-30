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Gaziosmanpaşa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde önceden belirlenen 73 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin yanı sıra bir polis helikopteri de eşlik etti

Uyuşturucu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa'da bir süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından savcılığın 73 adres için arama izni vermesi üzerine, İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonun düğmesine bastı. Gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nden harekat eden çok sayıda polis ekibi, Gaziosmanpaşa genelindeki farklı noktalara dağılarak, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyonu düzenledi.

Operasyon bir polis helikopteri tarafından havadan da desteklenirken, hassas burunlu polis arama köpekleri de kullanıldı. Operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek ekipler olarak katıldı. Operasyonda birçok adrese kapıları koçbaşlarıyla kırarak giren polis ekipleri, adresleri didik didik aradı. Alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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