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Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu nerede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görev yeri Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu hangi bölgede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerini Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu açıklarken, konuya ilişkin aramalar hız kazandı. Mersin'de bulunan Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yeni görevine uğurlanırken Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu hangi bölgede olduğu merak konusu oldu. İşte Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin yeni görev yeri Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu hakkında merak edilenler...

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  • Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu nerede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görev yeri Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu hangi bölgede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin özellikleri neler?

    Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han ilk sondaj görevi için Mersin'de bulunan Taşucu Limanı'ndan demir aldı. Hidrokarbon arama çalışması için Gazipaşa Yörükler 1 kuyusuna geçiş yapan Abdülhamit Han Sondaj Gemisini yeni görev yeri hakkında araştırmalar başladı. Peki Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu nerede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görev yeri Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu hangi bölgede? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
  • Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu nerede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görev yeri Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu hangi bölgede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin özellikleri neler?

    GAZİPAŞA YÖRÜKLER 1 KUYUSU NEREDE?

    Abdülhamid Han gemisinin ilk görev yeri belli oldu. Abdülhamid Han gemisi Gazipaşa Yörükler 1 kuyusuna gidecek. Kuyu Gazipaşa'nin 55 km açığında bulunuyor.

    GAZİPAŞA YÖRÜKLER 1 KUYUSU HANGİ BÖLGEDE?

    Gazipaşa, Antalya ilinin en doğusunda yer alıyor. Antalya'nın 180 km doğusunda 10 km uzunluğu, 7 km eninde Akdeniz kıyısında Gazipaşa Ovası üzerine kurulmuştur. Doğusunda Mersin ili Anamur İlçesi, kuzeydoğusunda Karaman ili Ermenek ilçesi kuzeyinde Sarıveliler ilçesi ve batısında ise Alanya ilçesiyle komşudur. Güney sınırları teşkil eden Akdeniz sahiline paralel bir şekilde yaklaşık 35 km içeride batıdan doğuya doğru uzanan Toroslarla çevrilidir. Yüzölçümü 931 km olup ilçe merkezi sahilden 3 km içeride yer almakta ise de yeni yerleşimler sahile kadar uzanmıştır.
  • Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu nerede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görev yeri Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu hangi bölgede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin özellikleri neler?

    ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

    Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersinin Taşucu Limanına ulaşan sondaj gemisinin adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Abdülhamid Han olarak açıklanmıştı.

    Yaklaşık 2.5 ay Taşucu Limanında kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Hanın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

    Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuzun ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.
  • Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu nerede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görev yeri Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu hangi bölgede? Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin özellikleri neler?

    12 BİN 200 METREYE KADAR SONDAJ YAPABİLİYOR

    Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

    Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.

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