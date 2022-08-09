ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersinin Taşucu Limanına ulaşan sondaj gemisinin adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Abdülhamid Han olarak açıklanmıştı.

Yaklaşık 2.5 ay Taşucu Limanında kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmalarının ardından göreve hazır hale getirilen sondaj gemisi, kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Hanın bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuzun ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.