Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yendi. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Gazişehir'e 3 puanı getiren golü 64. dakikada Igor kaydetti. 2. galibiyetini alan Gazişehir bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken Hatayspor 4 puanda kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Hüsnü Emre Çelimli
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk.65 Gökhan Karadeniz), Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Sinan Kurumuş (Dk. 71 Mirkan Aydın), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellington Brito Da Silva, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 56 Korkishko)
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Poepon, Segbefia (Dk.83 Ali Aytemur), Kubilay Aktaş, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 66 Rodriguez), Gökhan Aslan (Dk. 90+4 Mahmut Bilir), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek
Gol: Dk.64 Igor (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk.82 Rodriguez, Igor (Gazişehir Gaziantep), Dk.90 Sadi Karaduman (Hatayspor)
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