Gazovik Orenburg - Rubin Kazan maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig maçında Gazovik Orenburg ile Rubin Kazan, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. 16 puanlı Gazovik Orenburg 8. sırada bulunuyor, Rubin Kazan 19 puana sahip ve 7. sırada. Gazovik Orenburg son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rubin Kazan son 1 mücadelede 1 galibiyet, yaşadı.

İddaa'dan 603 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gazovik Orenburg kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.60, Rubin Kazan sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.25, 2.5 gol üstünün oranı 2.50.

Gazovik Orenburg son haftadaki Rubin Kazan müsabasında 0-2 yenildi.

Rubin Kazan ise Gazovik Orenburg maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gazovik Orenburg, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Rubin Kazan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 beraberlik elde etti. Rubin Kazan, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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