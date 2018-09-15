Gazovik Orenburg - Zenit St. Petersburg maç önü

Rusya Premier Lig maçında Gazovik Orenburg ile Zenit St. Petersburg, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Gazovik Orenburg 10 puanla 6. sırada, Zenit St. Petersburg 16 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gazovik Orenburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Zenit St. Petersburg son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 578. İddaa'da Gazovik Orenburg kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Zenit St. Petersburg kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Gazovik Orenburg son haftadaki Rostov müsabasında 2-0 kazandı.

Zenit St. Petersburg, Lokomotiv Moscow karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Gazovik Orenburg, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Zenit St. Petersburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zenit St. Petersburg, 5 gol atarken 0 gol yedi.

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