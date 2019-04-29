Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı 2018’de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki kat artarak 1 trilyon 456 milyar rubleye (yaklaşık 22,5 milyar dolar) yükseldi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yılki satış geliri 2017’ye göre yüzde 25,5 yükselerek 8,2 trilyon rubleye çıkarken, net borç miktarı yüzde 26'lık artışla 3 trilyon ruble oldu.

Gazprom'un net karı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla iki kat artarak 1 trilyon 456 milyar rubleye yükseldi. Şirketin 2017’deki toplam net karı 714,3 milyar ruble olarak kayıtlara geçmişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi konumundaki Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor. Şirketin 2019’da sektöre toplam 2 trilyon rublelik yatırım yapması öngörülüyor.