Gazze'de 3 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'da çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğü kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, ölen askerlerden ikisinin başçavuş rütbesinde olduğu belirtilirken, aynı çatışmada, aralarında durumu ağır olan bir subayın bulunduğu üç İsrail askerinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.