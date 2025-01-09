Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de 3 İsrail askeri öldürüldü | Dış Haberler

        Gazze'de 3 İsrail askeri öldürüldü

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 03:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 03:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de 3 İsrail askeri öldürüldü
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'da çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğü kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ölen askerlerden ikisinin başçavuş rütbesinde olduğu belirtilirken, aynı çatışmada, aralarında durumu ağır olan bir subayın bulunduğu üç İsrail askerinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

        ​​​​​​​​​​​​​​Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 396’ya yükseldi.

        İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı da 831 oldu.​​​​​​​

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        İsrail basını: Türkiye için güvenlik toplantısı düzenlendi
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Kupada kazanan çıkmadı!
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü; beraatini istedi
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü; beraatini istedi
        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet kazası kardeşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        İran: Trump'ın bize savaş açacağını düşünmüyoruz
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu