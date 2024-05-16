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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de 4 gazeteci hayatını kaybetti

        Gazze'de 4 gazeteci hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın dört gazeteci daha yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 23:13 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:13
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        Gazze'de 4 gazeteci hayatını kaybetti
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

        "Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşında biri kadın 4 gazeteci daha şehit oldu." ifadelerine yer verilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 147'ye yükseldiği bildirildi.

        GAZETECİLERDEN BİRİ KADINDI

        İsrail saldırısında hayatını kaybeden Amine Mahmud Hamid adlı kadın gazetecinin, Filistin'de çeşitli medya kuruluşlarında program sunucusu ve basın editörlüğü yaptığına dikkat çekildi.

        Fotoğraf: AP

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

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        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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