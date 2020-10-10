Gazze'de 80 yaşındaki emekli öğretmen salgın döneminde öğrencilere destek için mesleğe geri döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Gazze'de 80 yaşındaki emekli öğretmen salgın döneminde öğrencilere destek için mesleğe geri döndü

Gazze Şeridi'nde 80 yaşındaki emekli öğretmen İkram el-Astal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen bölgede öğrencilere destek olmak için yaklaşık 20 yıl sonra yeniden öğretmenliğe başladı.

Gazze'de 80 yaşındaki emekli öğretmen salgın döneminde öğrencilere destek için mesleğe geri döndü
AA

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi salgın nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı Gazze'de uzaktan eğitim konusunda birçok sıkıntı yaşanıyor.

Aileler, öğrencilerin sosyal medya uygulamaları veya özel web siteleri aracılığıyla sunulan materyalleri anlamada zorluk çektiğini belirtiyor.

24 Ağustos'ta ilk kez karantina merkezleri dışında Kovid-19'a rastlanılması ve getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında bütün okullarda eğitime ara verilen Gazze'de yüz yüze eğitim yapılmıyor.

- Salgın döneminde evinde öğrencilere matematik dersi veriyor

Filistinli 80 yaşındaki emekli öğretmen İkram el-Astal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde öğrencilere evinde veya evine yakın yerlerde matematik dersi verdiğini anlattı.

Astal, 33 yıl Bahreyn'de öğretmenlik yaptıktan sonra döndüğü Gazze'de de 10 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

"Öğrencilerin matematik derslerine yardımcı olma fikri bende, komşumun kızı Saca'nın karmaşık bir matematik problemini çözmede yardım istemesiyle oluştu." diyen Astal, sonrasında bu talebin yakın çevresiyle devam ettiğini belirtti.

Astal, zamanla diğer komşuların da çocuklarını kendisine yollamaya başladığını ifade etti.

- İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla saatlerce ders anlatıyor

Gazze'deki evinde öğrencilerin arasında "tutkuyla" matematik anlatan 80 yaşındaki Astal, bunu hiçbir karşılık veya çıkar beklemeden sadece gönüllülük esasına göre ve büyük zevkle yaptığını ifade ediyor.

Astal, öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları gördüğünde ilerleyen yaşına rağmen mesleğine dönme ihtiyacı hissettiğini ve yıllarca süren "emeklilik monotonluğundan" sonra şimdi çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

- Öğrencileri Astal öğretmene minnettar

Öğrencileri de salgın döneminde kendilerine destek veren Astal öğretmene minnet ve şükran borçlu olduklarını ifade ediyor.

Salgın nedeniyle ekonomik şartların daha da kötüleştiği Gazze'de ailelerin çocuklarına özel ders aldırmaya gücü yetmediğini anlatan öğrenciler, Astal öğretmenin sadece kendilerini değil ailelerini de sevindirdiğini söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! KKTC Başbakanı Tatar'dan BMGK'ye tepki! - Haberler
DÜNYAKKTC Başbakanı Tatar'dan BMGK'ye tepki!
Son dakika Azerbaycan! Habertürk Ermeni ordusunun vurduğu Terter'de! İşte Ermeni saldırısı! - Haberler
DÜNYAHabertürk Ermeni ordusunun vurduğu Terter'de! İşte ...
Son dakika haberi: Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor
DÜNYAAzerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor
Son dakika haberi! Dağlık Karabağ'daki ateşkesin şifreleri! - Haberler
DÜNYADağlık Karabağ'daki ateşkesin şifreleri!
Son dakika! Dışişleri'nden Karabağ'da ateşkes açıklaması! - Haberler
DÜNYADışişleri'nden Karabağ'da ateşkes açıklaması!
Trump: Son 8 saattir hiçbir ilaç kullanmıyorum
DÜNYATrump: Son 8 saattir hiçbir ilaç kullanmıyorum
Son dakika! Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü! - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü!
BMGK'dan kapalı Maraş çağrısı! - Haberler
DÜNYABMGK'dan kapalı Maraş çağrısı!
Azerbaycan Ermenistan son dakika! Dağlık Karabağ'da ateşkes sonrası Azerbaycan son durum - Haberler
DÜNYADağlık Karabağ'da ateşkes!
Son dakika Azerbaycan! Azerbaycan Ermenistan çatışması! - Haberler
DÜNYAAteşkese rağmen gece boyunca Azerbaycan vurdu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X