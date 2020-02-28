Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor

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AA

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Yüzyılın Anlaşması'yla Mücadele Yüksek Komitesi'nin çağrısı üzerine yüzlerce Filistinli Gazze'ye yolcu geçişi için kullanılan tek sınır kapısı Beyt Hanun (Erez) kontrol noktasının önünde cuma namazını eda etti.

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, cuma hutbesinde, Filistin halkı ve dünyadaki özgür insanların ulusal ve insan haklarını hedef alan sözde barış planını engelleyecek güçte olduğunu söyledi.

Sözde barış planının "tarihte geçici bir an" olduğunu ifade eden Mısri, "Bu durum uzun sürmeyecek. Şartlar değişecek ve Filistin halkı topraklarını özgürleştirecek." dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün burada toplanan yüzlerce kişinin sözde barış planını tümüyle reddettikleri mesajını verdiğini belirtti.

Tüm Filistinlilerin bu plana karşı tek vücut olduğunu vurgulayan Hindi, bazı Arap ülkelerini İsrail'le normalleşme sürecine girmeleri konusunda uyardı.

SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.