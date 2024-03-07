Gazze'de ateşkes için Mısır'da devam eden görüşmeler ertelendi

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Ramazan ayında Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için Kahire'deki devam eden görüşmeler sona erdi.

3 Mart'tan beri Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, ABD, Katar ve Hamas'ın katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için müzakereler düzenleniyordu.

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Mısırlı yetkililer daha önce müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirtmişti.

SİSİ: GAZZE'DEKİ DURUM ATEŞKESİN ERTELENMESİNİ KALDIRAMAZ Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun ateşkesin ertelenmesini kaldıramayacağını söyledi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinden bir heyetle yaptığı görüşmede konuştu. REKLAM