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        Haberler Dünya Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması görüşmeleri yarın Washington'da başlayacak | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması görüşmeleri yarın Washington'da başlayacak

        İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelerin 3 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da başlayacağını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu bugün ABD'ye gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 02.02.2025 - 09:36
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        Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması görüşmeleri yarın başlayacak
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        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirildi.

        Netanyahu ve Witkoff'un Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin, ateşkesin devreye girmesinin 16'ncı günü olan 3 Şubat Pazartesi günü Washington'da başlaması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

        Hafta başında yapılacak toplantıda, İsrail'in pozisyonunun ele alınacağı kaydedildi.

        Witkoff'un daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve üst düzey Mısırlı temsilcilerle heyetlerin görüşmeleri ve müzakerelerin ilerletilmesi için atılacak adımları ele alacağı ifade edildi.

        NETANYAHU BUGÜN ABD'YE UÇACAK

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, bugün ABD'ye uçarak Trump ile görüşeceği, "Gazze, esirler ve İran ekseninin tüm unsurlarıyla yaşanan çatışma" konularını ele alacağı bildirilmişti.

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