Gazze'de ateşkes yakın

Gazze'de ateşkes umudu artıyor Mısır ve Katar'ın çabalarıyla devam eden Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde önemli bir eşik aşıldı. Her iki taraftan da ateşkesin bu sefer sağlanabileceğine dair açıklamalar yapıldı. Hamas tarafı "Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması, işgalcinin yeni şartlar öne sürmemesiyle mümkün olacak." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:13 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL