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        Haberler Dünya Gazze'de ateşkes yakın | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkes umudu artıyor

        Mısır ve Katar'ın çabalarıyla devam eden Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde önemli bir eşik aşıldı. Her iki taraftan da ateşkesin bu sefer sağlanabileceğine dair açıklamalar yapıldı. Hamas tarafı "Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması, işgalcinin yeni şartlar öne sürmemesiyle mümkün olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:13
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        Gazze'de ateşkes yakın
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        Hamas, Katar'da bugün ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiğini, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini açıkladı.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiği belirtildi.

        Doha'daki görüşmelerin arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın himayesinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması, işgalcinin yeni şartlar öne sürmemesiyle mümkün olacak." ifadeleri kullanıldı.

        Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

        İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

        Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

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