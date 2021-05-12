Gazze'de bir bina daha yıkıldı 0:00 / 0:00

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İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bir bina daha yıkıldı. 14 katlı binanın tahliye edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

Binanın Gazze'nin merkezinde bulunduğu ve sivillerin yaşadığı bir alanda yer aldığı AA muhabiri tarafından belirtildi.

İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı. İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı öne sürüldü. El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3’üncü çok katlı bina oldu.

İsrail'in süren saldırılarında şimdiye kadar 14'ü çocuk olmak üzere 56 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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