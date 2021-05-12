Gazze'de bir bina daha yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Gazze'de bir bina daha yıkıldı

İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bir bina daha yıkıldı. Binanın tahliye edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

Gazze'de bir bina daha yıkıldı
Gazze'de bir bina daha yıkıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bir bina daha yıkıldı. 14 katlı binanın tahliye edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

Binanın Gazze'nin merkezinde bulunduğu ve sivillerin yaşadığı bir alanda yer aldığı AA muhabiri tarafından belirtildi.

İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı. İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı öne sürüldü. El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3’üncü çok katlı bina oldu.

İsrail'in süren saldırılarında şimdiye kadar 14'ü çocuk olmak üzere 56 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD ve İsrail arasında 'Filistin' trafiği
DÜNYAABD ve İsrail arasında 'Filistin' trafiği
SON DAKİKA! Putin'in temsilcisi ile Hamas arasında flaş görüşme
DÜNYAPutin’in Özel Temsilcisi, Hamas Siyasi Bürosu ile ...
Rusya ve ABD dışişleri bakanları telefonda görüştü
DÜNYARusya ve ABD dışişleri bakanları telefonda görüştü
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
DÜNYAABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına ...
İsrail'in Lid kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYAİsrail'in Lid kentinde sokağa çıkma yasağı ilan ...
SON DAKİKA! İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'nin Filistin önerisi kabul edildi!
DÜNYATürkiye'nin Filistin önerisinde mutabık kalındı
İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı
DÜNYAİngiliz şarkıcı Lipa'dan Filistinlilere destek ...
Yunanistan’da yeni iş kanunu tasarısı tartışmalara neden oldu
DÜNYAYunanistan'da tartışmaların odağındaki iş kanunu ...
Son dakika haberi MİT'ten Gara'da operasyon! 2 terörist etkisiz
DÜNYAMİT'ten Gara'da operasyon! 2 terörist etkisiz
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü!
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile ...