Gazze'de can kaybı 10 bine yaklaştı! Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldiğini bildirdi.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Gazze'de hayatını kaybedenlerin 9 bin 770'e yükseldiği açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın" açıklamasında bulundu.

İSRAİL: 2 BİN 500'DEN FAZLA HEDEFİ VURDUK İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kara saldırıları başlattığı 31 Ekim’den bu yana 2 bin 500’den fazla hedefi vurduklarını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunun başlangıcından bu yana 2 bin 500'den fazla hedefe saldırı düzenledi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin direniş hareketi Hamas’ın altyapısını yok etmek için “savaş uçaklarını yönlendirmeye ve yüz yüze çatışmalara devam ettiği” kaydedildi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.