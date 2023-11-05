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        Haberler Dünya Gazze'de can kaybı 10 bine yaklaştı!

        Gazze'de can kaybı 10 bine yaklaştı!

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:04
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        Gazze'de can kaybı 10 bine yaklaştı!
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, Gazze'de hayatını kaybedenlerin 9 bin 770'e yükseldiği açıklandı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın" açıklamasında bulundu.

        İSRAİL: 2 BİN 500'DEN FAZLA HEDEFİ VURDUK

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kara saldırıları başlattığı 31 Ekim’den bu yana 2 bin 500’den fazla hedefi vurduklarını açıkladı.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunun başlangıcından bu yana 2 bin 500'den fazla hedefe saldırı düzenledi.” ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin direniş hareketi Hamas’ın altyapısını yok etmek için “savaş uçaklarını yönlendirmeye ve yüz yüze çatışmalara devam ettiği” kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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