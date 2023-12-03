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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de can kaybı 15 bini geçti

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 523'e yükseldi

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 316 artarak 15 bin 523'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:31
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        Gazze'de can kaybı 15 bini geçti
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

        Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.

        Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.

        İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

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