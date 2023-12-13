Gazze'de can kaybı 19 bine yaklaştı!
İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 608'e, yaralananların sayısı 50 bin 594'e yükseldi
Giriş: 13.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:26
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Gazze'de can kaybı artıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 608'e yükseldiğini, 50 bin 594 kişinin yaralandığını açıkladı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.