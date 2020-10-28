Gazze'de Fransa'nın İslam karşıtı tutumu protesto edildi

AA

Gazze'deki Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, tüm kentlerdeki ilçe merkezleri önünde çok sayıda çalışanın da katıldığı gösteriler düzenledi. Göstericiler, Fransa'da İslam'ın suçunu kınayan ve Paris'ten özür dilemesi istenen ibarelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Gazze'nin batısındaki Eğitim Dairesi Müdürü Abdulkadir Ebu Ali, "Dinlere hakaret etmek kınanmış bir eylemdir. Özgürlük ve demokrasi çığırtkanlığı yapan ülkelerin bunu yapmaması gerekir." dedi.

Bu gösterilerin bu saçmalığa bir son verme çağrısında bulunmak için gerçekleştirildiğini aktaran Ebu Ali, İslam dünyasının geri kalanı gibi dinler arası hoşgörünün sembolü olan Filistin'in de İslam'a hakaret etmeyi reddettiğini vurguladı.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.