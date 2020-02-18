AA

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, İsrail'in 13 yıldır uyguladığı ağır abluka nedeniyle bölgedeki genç nüfusun işsizlik oranının yüzde 70'e ulaştığını duyurdu.

Komite Başkanı Cemal el-Hadari yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukası ve Gazze'ye yönelik saldırıların, işsizlik oranlarına önemli ölçüde yansımaları olduğunu belirtti.

Hadari açıklamasında, "Fabrikaların, atölyelerin ve mağazaların kapanması neredeyse rutin haline geldi. Bunun da gençlere ve işçilere yansıması oldu. 300 bin kişi işsiz ve on binlerce mezun umutsuz." ifadelerine yer verdi.

Ekonominin çökmesinin ve buna fiili çözüm bulunamayışının, yüzde 70'e ulaşan işsizlik oranıyla gençleri çıkmaza ittiğini kaydeden Hadari, halihazırda krizi hafifletecek projeler üzerinde çalışılmasının gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 2007 yılından bu yana devam eden İsrail ablukası, yoksulluk ve işsizliğin ciddi biçimde artmasına neden oluyor.

Gazze'de bulunan 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor. İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, sadece Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın faaliyetine izin veriyor.