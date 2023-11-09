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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de hastaneye saldırı! Tıbbi hizmetler durduruldu

        Gazze'de hastaneye saldırı! Tıbbi hizmetler durduruldu

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve yakıt yetersizliği nedeniyle Nasır Hastanesi'nde tıbbi hizmetler tamamen durduruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 22:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 22:38
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        Gazze'de hastaneye saldırı! Tıbbi hizmetler durduruldu
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        İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılar ve yakıt yetersizliği nedeniyle Nasır Hastanesi’nde tıbbi hizmetler tamamen durduruldu.

        Hastane, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan bebeklere ve yeni doğan bebeklere tedavi sağlayan ana hastanelerden olarak biliniyor.

        HASTANEYE SALDIRI

        Nasır Hastanesi Müdürü Mustafa al-Kahlout yaptığı açıklamada, "Tesisimiz bugün iki kez saldırıya uğradı. İlkinde kapı hedef alındı, ikincisinde ise hastanenin koğuşları doğrudan vuruldu. Binalar büyük hasar gördü. Yoğun bakım üniteleri ve yeni doğan kuvözleri şu anda oksijensiz durumda. Şu anda bulunduğum yoğun bakım ünitesi dışında tüm hastanenin elektriği kesik. Şu anda sekiz hastayla ilgileniyorum. Eğer elektrikler kesilirse, kesinlikle ölecekler” dedi.

        "BURADA MAHSUR KALDIK"

        Birkaç gün önce elektriği birkaç dakikalığına kesilmesi sonucu yoğun bakımdaki bir hastanın hayatını kaybettiğini aktaran al-Kahlout, “Burada mahsur kaldık. Hiçbir ambulans ya da başka bir araç tesise erişemiyor. Hastaneye giden her ambulans İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınıyor. Şu anda acil serviste ciddi kanaması olan bir yaralı var. Onu başka bir hastaneye bile gönderemiyoruz” dedi.

        Hastaneye giren ya da çıkan herkesin hedef alındığını belirten al-Kahlout, “Bu, Kızılhaç'a, Kızılay'a ve tüm uluslararası kuruluşlara sadece ölmek üzere olan hastaları ve yoğun bakım ünitesinde kalan yaralıları değil, aynı zamanda bu hastanede çalışan sağlık ekiplerini de kurtarmak için bir an önce harekete geçmeleri yönünde bir SOS mesajıdır” dedi.

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