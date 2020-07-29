AA

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan 5 kişilik Suveyid ailesinin tek göz odalı, çatısı tenekeden derme çatma evi, "İnsana Layık Ev" projesiyle 3 odalı yaşanabilir bir yer halini aldı.

Yeni yuvasına yerleşen 42 yaşındaki Meyyade Suveyid, sevincini “Böyle bir eve sahip olmak bizim için bir hayaldi.” sözleriyle ifade etti.

Suveyid, tek odada 5 kişinin yaşadığı zamanlarda çektiği sıkıntıları şöyle anlattı:

“Kışın çatıdan yağmur akar, gece çocuklar uyurken ıslanmasın diye yataklarının yerlerini değiştirirdim. Sağanak olur da çocuklar boğulur diye yaşadığım endişeden kış geceleri uyuyamazdım. Elbiseler gibi mobilyaların da hepsi ıslanırdı. Yaz geldiğinde ise sıcaktan bu kez kan ter içinde kalırdı çocuklar. Ders çalışamazlardı.”

Ailesine kendisinden başka bakacak kimse olmadığını dile getiren Suveyid, sadece Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığından 3 ayda bir 750 şekel (214 dolar) yardım aldığını aktardı.

Yaşadıkları maddi sıkıntılara rağmen güvenlik içinde olduklarını söyleyen Suveyid, ailesine bu imkanı sağlayan Türk Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşu GDD'ye şükranlarını sundu.

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Türk Kızılay Filistin Delegasyonu Başkanı Yiğit Olçay, Gazze’de yürüttükleri projeye ilişkin şunları söyledi:

“Bugün 2020 yılının başında başlamış olduğumuz ev tadilat projemizi tamamlamış bulunmaktayız. Proje kapsamında 12 evin tadilatı neredeyse sıfırdan yapılarak ihtiyaç sahiplerine iyi şartlar altında yaşayabilecekleri bir ev teslim etmiş olduk. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Olçay, Türk Kızılayın projesinin GDD tarafından uygulandığını aktardı.

GDD Temsilcisi Hani Süreyya ise projenin maliyetinin yaklaşık 100 bin dolar olduğunu ve Suveyid ailesinin evinin tamamen yıkıldıktan sonra yeniden inşa edildiğini söyledi.

Süreyya, Filistin halkına verdikleri destekten dolayı Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Gazze Destek Derneği, 2014'ten bu yana Gazze’de sağlık, eğitim ve kalkınma alanlarında insani yardım çalışmaları yürütüyor. GDD, Gazze ofisini de 2017’de açmıştı.







,Hamdi Yıldız