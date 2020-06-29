Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

AA

Gazze Şeridi'nde onlarca kişi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

"Vaid Esirler Derneği" tarafından Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde düzenlenen gösteride, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Gösteride konuşan Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, iki gün önce İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü olduğunu hatırlatarak, Filistinli tutukluların maddi-manevi tüm işkence şekillerine maruz kaldığını, sorgu odalarında, hücrelerde ve tıbbi ihmallerle insan hayatının hiçe sayıldığını belirtti.

Kanu, işkence mağdurlarına destek amacıyla 26 Haziran'ı "İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" ilan eden Birleşmiş Milletler (BM) ile insan hakları örgütlerine Filistinli tutukluların sıkıntılarıyla ilgili sorumluluk almaları talebinde bulundu.

İnsan hakları örgütlerinden İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çalışmalarını isteyen Kanu, Mısır'a esir takasıyla İsrail hapishanelerinden çıkıp, yeniden gözaltına alınanların serbest bırakılması için harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Hamas Hareketi, Mısır aracılığıyla İsrail'le 2011'de yaptığı esir takası anlaşmasında bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki bin 27 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı. Ancak İsrail, 2014'te serbest bırakılan Filistinlilerden onlarcasını yeniden tutuklamıştı.

,Nour Mahd Ali Abu Aisha