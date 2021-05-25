İsrail'in Gazze saldırılarında ağır yaralanan 2 kişi kurtarılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

Gazze'de İsrail saldırılarında yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ağır yaralanan 2 Filistinli tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son rakamlarla, saldırılarda hayatını kaybeden kişi sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı

Gazze'de İsrail saldırılarında yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze saldırılarında ağır yaralanan 2 kişi kurtarılamadı
0:00 / 0:00
AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 2 Filistinli tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesinden Eşref Ebu Ride ile Beyt Hanun beldesinden Mahmud Ebu Cerrad, İsrail'in Filistinli taraflarla yaptığı ateşkesten önce düzenlediği saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.

Öte yandan, sivil savunma ekipleri, Han Yunus'un doğusunda yürüttükleri enkaz çalışmaları sonucu saldırılarda ölen 4 kişinin cesedine ulaştı. Enkaz altından çıkarılanlar için cenaze törenleri düzenlendi.

CAN KAYBI 253'E YÜKSELDİ

AA'nın haberine göre; Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son rakamlarla İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden kişi sayısının 253'e yükseldiği, bunların 66'sının çocuk, 39'unun da kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden ve Sisi, Gazze'deki son durumu görüştü
DÜNYABiden ve Sisi'den Gazze değerlendirmesi
AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını kullandırmayacak
DÜNYAAB, Belarus'a hava sahasını kullandırmayacak
Mali’de Geçiş Konseyi'nin Başkanı ve Başbakan, Kati askeri kampına götürüldü
DÜNYAMali’de Geçiş Konseyi'nin Başkanı ve Başbakan askeri ...
Biden, yaklaşan kasırga ve yangın mevsimi için 1 milyar dolar fon ayıracak
DÜNYABiden, kasırga ve yangın mevsimi için 1 milyar dolar ...
ABD'de Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan çekildi
DÜNYAABD'de Ulusal Muhafızlar başkent Washington'dan ...
Kokain kullanmakla suçlanan Eurovision birincisi Damiano David'in testi negatif çıktı
DÜNYAEurovision birincisi David'in kokain testi sonucu ...
Beyaz Saray: Belarus rejiminin gazetecilere yönelik taciz ve keyfi tutuklamalarını kınıyoruz
DÜNYABeyaz Saray'dan Belarus açıklaması: Kınıyoruz
Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
DÜNYAMalta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ...
Son dakika: Malezya'da metro faciası: 213 yaralı! - Haberler
DÜNYAMalezya'da metro faciası: 213 yaralı!
Kongo Demokratik Cumhuriyetinde altın madeninde göçük: 13 ölü
DÜNYAKongo'da maden faciası: 13 ölü