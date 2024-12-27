Gazze'de İsrailli binbaşı öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 askerin daha öldüğü belirtildi. Ölen askerin özel birliklerde görevli binbaşı olduğu ifade edildi.

AA'nın haberine göre; kara saldırısının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 391 oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 361 Filistinli öldü, 107 bin 803 kişi yaralandı.