Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükeniyor

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İlgili tüm birimlere bu akşam Gazze Şeridi'nin merkez laboratuvarında tükenecek olan koronavirüs test malzemelerinin sağlanması için yardım çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra 4 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'de Kovid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu, bu nedenle birkaç gün sonra vaka tespiti yapılamayacağını açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.