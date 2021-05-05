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Gazze'de Kovid-19 aşısı önündeki engeller: miktar yetersizliği ve güven sorunu

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan ikinci dalga ile birlikte Filistinlilerin, virüse karşı aldığı aşı önlemi önünde yeterli miktarda tedarik edilememesi ve muhtemel yan etkilerinden çekindikleri için aşıya güvenememe gibi faktörler yer alıyor.

Gazze'de Kovid-19 aşısı önündeki engeller: miktar yetersizliği ve güven sorunu
AA

Tüm dünyada olduğu gibi Gazze'de yaşayan Filistinliler de henüz deneme aşamasında olan Kovid-19 aşısının insan vücuduna verebileceği muhtemel zararlardan endişe ediyor. Bir kısım Filistinli bu nedenle aşı olmaya yanaşmazken bir diğer kısım virüsten korunmak için aşı olma konusunda istekli görünüyor.

Filistinlilerin aşıya yaklaşımlarının ötesinde bölgeye gelen aşı miktarının yeterli olmaması da salgından korunma tedbirleri konusunda olumsuz bir durum ortaya çıkarıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı halihazırda ellerinde yaklaşık 110 bin 400 doz aşı bulunduğunu, bunun da yaklaşık 55 bin 200 kişiye yetebileceğini açıkladı.

Bakanlık, Gazze'deki aşı yapılması gereken nüfusun ise 1 milyon 200 bin olduğunu ifade etti.

- Vaka sayılarındaki artış devam ediyor

Salgının Gazze'deki seyrine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini söyledi.

Bakanlığın bu artışı yavaşlatmak için önlemler aldığını ancak olumlu sonuç elde edebilmek için biraz vakte ihtiyacı olduğunu aktaran Kudra, hastanede tedaviye ihtiyaç duyan 380 Kovid-19 hastası bulunduğunu, bunlardan 280'inin durumunun "ağır ve kritik" olduğunu anlattı.

- 18 yaş üstü nüfusun 1 milyon 200 bininin aşı olması gerek

Sağlık çalışanları ve diğer vatandaşlardan aşı vurulanların sayısının yaklaşık 36 bin olduğunu belirten Kudra, Gazze'ye ulaşan aşıların sadece 55 bin 200 kişi için yeterli olduğunu, 18 yaş üstü nüfusun 1 milyon 200 bininin aşı olması gerektiğini kaydetti.

Kudra, Gazze Şeridi'ne ulaşan aşının da "güvenli ve etkili" olduğunu, aşılanmanın, "toplumda bağışıklığın artmasını sağlayacağını" ifade etti.

Aşılananların çoğuna virüs bulaşmadığı yönünde izlenimler edindiklerini aktaran Kudra, aşı olup da virüs bulaşan kişilerin ise aşı olmadan önce virüsü aldığını söyledi.

Kudra, aşının ilk ya da ikinci dozunu vurulanlarda ciddi ve tehlikeli bir yan etki görmediklerini belirtti.

- Aşıya rağbet ve çekinceler

Konuyla ilgili görüşünü dile getiren Filistinli genç Muhammed Musa imkan verilirse aşı olmak, kendisini ve ailesini virüsten korumak istediğini söyledi.

Aşının faydasının zararından çok olduğunu düşündüğünü ifade eden Musa, bu zararın bilimsel olarak ispatlanmış bir şey olmadığını, sosyal medyada yazılan söylentilerden ibaret olduğunu aktardı.

Filistinli 51 yaşındaki Ahmed Ali ise aşının yan etkileri hakkında yazılanları okuduğunu, bu etkilerden korktuğu için de henüz aşı olmaya hazır olmadığını belirtti.

Aşı olan bir arkadaşına günler sonra virüs bulaştığını aktaran Ali, söz konusu durumun da kendisinde aşının başarılı olmadığı yönünde bir kanı oluşturduğunu ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bölgede 869 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 98 binin üzerinde kişi ise enfekte oldu.

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