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Gazze'de Kovid-19 karantina merkezlerinin dışına sıçradı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 40 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Gazze'de Kovid-19 karantina merkezlerinin dışına sıçradı
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 40 kişinin daha enfekte olduğu, böylece son 24 saatte virüse yakalanan kişi sayısının 54'e yükseldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 14 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Son verilerle salgının başladığı mart ayından bu yana Gazze'deki toplam vaka sayısı 192 oldu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Kovid-19 nedeniyle toplam 3 kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi de iyileşerek sağlığına kavuşmuştu.

- Virüsün karantina merkezlerinin dışına sıçraması endişeleri artırdı

Sağlık Bakanlığı, 2 milyona yakın insanın yaşadığı 365 kilometrekarelik alandan oluşan Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için yurt dışından ve işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için karantina merkezleri oluşturmuştu.

Dışardan gelenler bu karantina merkezlerinde 21 gün boyunca gözlem altına tutulduktan sonra yerleşim bölgelerine gönderiliyordu.

Bu önlem sayesinde Gazze'de uzun süre virüsün yayılması engellense de Sağlık Bakanlığı pazartesi korkulan haberi açıkladı.

Bakanlık, Gazze'deki bir mülteci kampında yaşayan aynı aileden 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif olduğunu duyurdu.

Bu gelişme üzerine pazartesi akşamından itibaren Gazze Şeridi'nde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Karantina merkezleri dışında dün de yeni vakalar tespit edilmesi üzerine sokağa çıkma yasağı 3 gün daha uzatıldı.

Uzmanlar, Kovid-19'un karantina merkezleri dışına yayılması nedeniyle Gazze'deki durumun oldukça endişe verici olduğunu dile getiriyor.

Aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

İsrail, 13 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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