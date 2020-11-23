Gazze'de Kovid-19 salgınında korkutan artış sürüyor

AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 578 Kovid-19 testi yapıldığı bunlardan 689'unun pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 15 bin 457'ye yükseldiği, aktif vaka sayısının da 6 bin 4'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail ablukasına ek olarak Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sektörünün zor günlerden geçtiği Gazze'de 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayının da 69'a yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 92'sinin durumunun ağır olduğu, 9 bin 384 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkili olduğu Gazze'de, 1 Kasım'da toplam vaka sayısı 6 bin 730, aktif vakalar ise 2 bin 383 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu veriler, son günlerde Kovid-19 salgınının Gazze'de ne kadar hızla yayıldığını gözler önüne seriyor.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor ve aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütünden dün yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunulmuştu.