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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Kentin kuzeyinde bulunan ve 340 bin kişiye hizmet sunan Beyt Hanun Hastanesinde jeneratörlerin çalışmasında kullanılan yakıtın tükenmesi sonucu sağlık hizmetleri durduruldu." ifadesine yer verdi.
AA'nın haberine göre, yakıt yetersizliğinin hastanenin ana jeneratörünün kapanmasına neden olduğunu belirten Kudra, hastanenin küçük bir bölümünün bir kaç saate kadar çalışabilmesi için küçük jeneratör ile idare ettiklerini dile getirdi.
Kudra, yakıt krizinin kentteki bütün hastanelerde yaşandığını ve çare bulunamaması halinde bir kaç saate kadar 5 hastanede de hizmetlerin duracağı uyarısında bulundu.
Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, iki gün önce yaptığı açıklamada, "Hastanelerdeki yakıt 2 ila 5 gün sonra tükenecek. Bu durum yüzlerce hastanın hayatını tehdit ediyor." demişti.
Yakıtın tükenmesi durumunda Gazze'deki hastanelerin gerçek bir felaketle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Kudra, mevcut yakıt krizinin, haftada 3 kez diyalize girmek zorunda olan 800 diyaliz hastasının, kuvözde kalması gereken 120 prematüre bebeğin ve yoğun bakımdaki 100 hastanın hayatını tehdit ettiğini söylemişti.
Gazze'deki 13 devlet hastanesi ile 53 sağlık merkezinin, her ay yaklaşık 300 bin litre yakıta ihtiyacı olduğunu aktaran Kudra, Sağlık Bakanlığının, Ramallah'taki Filistin hükümeti dahil olmak üzere yerel, bölgesel ve uluslararası makamlarla irtibata geçtiğini ancak şu ana kadar herhangi bir cevap alamadıklarını sözlerine eklemişti.
Abluka altındaki Gazze'de elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.
Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi ay başında yaptığı açıklamada, bölgenin günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duyduğunu ancak bu miktarın sadece 205 megavatının temin edilebildiğini belirtmişti. Elektrik Dağıtım Şirketi, bölgedeki elektrik santralinde 3 jeneratörün çalışmasıyla günde 85 megavat üretim sağlandığını, İsrail'den de 120 megavat elektrik alındığını aktarmıştı.
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