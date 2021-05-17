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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarıyla ilgili bilgilendirme grafiğini Türkçe de yayımladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana bölgeye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgilendirme grafiğini Türkçe olarak da paylaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarıyla ilgili bilgilendirme grafiğini Türkçe de yayımladı
AA

Bakanlıktan gönderilen bilgilendirme grafiğinde İngilizce ve Arapça'nın yanı sıra Türkçe de tercih edilmeye başlandı.

Türkçe hazırlanan grafikte, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısına yer verildi.

"İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları" başlıkla grafikte, Gazze'nin hangi bölgelerinde, kaç can kaybı yaşandığına işaret edildi.

- "Türkiye'nin duruşu bambaşka"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin verdiği desteğe şükranlarını sunmak için grafiği Türkçe olarak da hazırladıklarını belirtti.

Türkiye mezunu olan Ataullah, Filistinli direniş gruplarının "Kudüs çağrısının" büyük destek gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hamd olsun. Tüm İslam alemi bu çağrıda bizim yanımızda duruyor ama Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığının, hükümetin, halkının duruşu gerçekten bambaşka. Gösterdikleri çabalar, duygu bizi çok sevindiriyor. Bunun için medya başta olmak üzere tüm alanlarda bazı yaptığımız grafikleri Türkçe olarak da yayınladık. Böylece onlara derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye-Filistin tek yürektir. Bunu önceden yaşamıştık. Şimdi de yaşıyoruz. İlerde de yaşayacağız."

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

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