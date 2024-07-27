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        Haberler Dünya Gazze'deki Sivil Savunma: Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi | Dış Haberler

        Gazze'deki Sivil Savunma: Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin evlerini terk ederek çeşitli bölgelere zorunlu olarak göç ettiğini, göçlerin büyük kısmının ise kuzeyden güneye gerçekleştiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 23:24 Güncelleme: 27.07.2024 - 23:24
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        1 milyon 300 bini aşkın Filistinli göç etti
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        Gazze Şeridi'nde 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin, Gazze içinde çeşitli bölgelere zorunlu göç ettiği, bu göçlerden çoğunun kuzeyden güneye gerçekleştiği bildirildi.

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana evlerini terk eden Filistinlilerin, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı barınma merkezlerine zorunlu olarak göç ettikleri belirtildi.

        Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Gazze'deki bütün ailelerin en az bir kere, bazılarının ise 9 kere yerinden edildiği ve bunun Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu" belirttiği raporuna işaret edildi.

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        Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin evlerini terk ederek çeşitli bölgelere zorunlu olarak göç ettiği, göçlerin büyük kısmının ise kuzeyden güneye gerçekleştiği bilgisi verildi.

        Yüzbinlerce kişinin sığındığı mekanların güvenli olmadığı ve çoğu çocuk ve kadın binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin İsrail'in saldırılarında öldüğü ifade edilen açıklamada, uluslararası insancıl hukukun, tüm sivillerin korunmasını garanti ettiği ve korkutma, şiddet veya aç bırakma yoluyla zorla göç ettirilmelerini yasakladığı vurgulandı.

        İsrail'in son haftalarda barınma merkezlerine yönelik saldırıları yoğunlaştırdığına işaret edilen açıklamada, bugün Deyr el-Belah'ta sığınmacıların barındığı Hadice Okuluna düzenlenen saldırıda da 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 31 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Filistin
        #israil
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