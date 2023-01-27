Gazze'den İsrail'e roket saldırısı

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İsrail ordusu, Gazze'den iki roket saldırısı olduğunu gösteren sirenlerin ülkenin güneyinde çaldığını duyurdu.

İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe tarafından füzelerin durdurulduğu belirtilirken, saldırının İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinliyi öldürmesinin ardından yapılması dikkat çekti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf: AP