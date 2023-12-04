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        Haberler Gündem Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

        Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

        İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 03:56 Güncelleme: 04.12.2023 - 03:56
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        Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
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        Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

        AA'nın haberine göre; vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

        İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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