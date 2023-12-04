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        Haberler Dünya Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

        Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

        İsrail-Hamas çatışmaları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 07:36 Güncelleme: 04.12.2023 - 07:36
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        Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da
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        İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

        Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

        Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

        Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

        İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
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