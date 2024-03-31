Gazze hükümeti: İsrail Şifa Hastanesi'nde 400 kişiyi öldürdü

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni 13 gündür kuşatma altında tutup baskın yaparken, çevresindeki evleri de yıktığı ve yaktığı belirtildi.

Hastane çevresinde hedef alınan evlerin sayısının 1050'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, hastanede ve çevresinde yüzlerce hastayı, yerinden edilmiş kişiyi ve sağlık personelini alıkoyup işkence ettiği, 400'den fazla kişiyi öldürdüğü bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "İşgal ordusu hala Şifa Hastanesi'nde insanlık dışı koşullarda, su, ilaç, yiyecek ve elektrik olmadan mahsur kalan 107 hastayı ve 60 sağlık personelini gözaltında tutuyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail bu hastaların uluslararası kurumlar aracılığıyla tahliye edilmesine yönelik her türlü girişimi engelliyor, bu durum da hastaların hayatını riske atıyor. Gazze hükümeti, "Amerikan yönetimini, uluslararası toplumu, bazı Avrupa ülkelerini İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım ve etnik temizlik suçuna katılmaktan tamamen sorumlu" tuttu. Hükümet, "uluslararası kuruluşlara ve Arap ve İslam ülkelerine, sessizlik ve kınama durumundan çıkıp soykırım saldırılarını, hastanelere saldırıyı ve yıkımı durdurmak için gerçek önlemler alma" çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı. Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.