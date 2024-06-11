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        Haberler Dünya Gazze hükümeti tekrar açlık uyarısı yaptı: Bölgeye geçen hafta sadece 224 yardım tırı girdi | Dış Haberler

        Gazze hükümeti tekrar açlık uyarısı yaptı: Bölgeye geçen hafta sadece 224 yardım tırı girdi

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, insani yardımların zayıfladığı ve yardım tırlarının sayısının azaldığı vurgulandı. Filistinli yetkililer, bölgede 700 binden fazla kişinin abluka altında olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 23:26 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:26
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        Gazze hükümetinden açlık uyarısı
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        Gazze hükümeti, insani yardımların zayıflaması ve yardım taşıyan tırların sayılarındaki azalmadan dolayı, Gazze ve kuzeydeki kentlerde yeniden açlık yaşanması tehlikesi sebebiyle uyarıda bulundu.

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı açıklamada, Gazze ve kuzey kentlerine giren tırların geçen hafta yalnızca 224 olduğunu duyurdu.

        Açıklamada, yardım tırlarının çoğunluğunun Dünya Gıda Programı gözetiminde çalışan 5 fırının üretimi için olduğuna dikkat çekildi.

        Kentlere giren yardım tırlarının geçen haftaya göre yüzde 12 azaldığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in tırların yüklerini azaltarak giren araçların sayısını artırma hedefiyle dünya kamuoyunu aldatma çabası içinde olduğunun altı çizildi.

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        Açıklamada, söz konusu iki kente günlük giren yardım tırlarının sayısının 35'i geçmediği ve bölgede 700 binden fazla kişinin abluka altında olduğu kaydedildi.

        Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana gıda ya da diğer insani yardım malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişinde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

        Ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın da İsrail tarafından ele geçirilmesiyle Mısır tarafından gelme ihtimali olan yardımların da girişi engellenmiş oldu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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