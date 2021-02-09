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Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah'ı çift yönlü geçişlere açtı.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açıldı
AA

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Mısır'a geçecek otobüslerin Gazze'den ayrılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye dönenleri taşıyan otobüslerin girişlerinin ise öğle saatlerinde başlayacağı ifade edildi.

Kapının ne kadar süre açık kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'de İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı sözcüsü İyad el-Bezm, dün Hamas ile Fetih hareketlerini Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya getiren Filistin kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerinin başlamasıyla eş zamanlı yaptığı açıklamada Refah'ın açılacağını duyurmuştu.

Mısır, Refah Sınır Kapısını çift yönlü geçişler için geçen hafta 4 gün süreyle açmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında geçen yıl çift yönlü geçişlere kapatılan Refah Sınır Kapısı, zaman zaman birkaç günlüğüne açılarak kısmi faaliyet gösteriyor.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı sınır kapılarından Refah hariç hepsi İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

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