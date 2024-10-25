Gazze Sağlık Bakanlığı: Kemal Advan Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarından haber alınamıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, burada barınan erkeklerin üzerini soyduğu, bazılarını alıkoyduğu, sağlık çalışanlarını ise bir odada topladığı ifade edildi.

Başta Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye olmak üzere sağlık çalışanlarından bir kısmının, hastane avlusunda toplandığı ve iletişim kesildiği için bu kişilerin akıbetine dair bilgi alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası kurumlara "hastanede aç, susuz ve ilaçsız kalan hastalar ile sağlık çalışanlarının korunması için derhal harekete geçme" çağrısı yapıldı.