Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler Kovid-19 salgınına karşı aşı merkezlerini doldurmaya başladı

AA

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası etkili olurken, Sağlık Bakanlığı son dönemde aşılanma oranında ciddi artış görüldüğünü belirtti.

Son günlerde aşı konusunda yaşanan rağbette vaka sayılarındaki artış ile kamu kurumlarının aşı olmayanlara getirebileceği bazı kısıtlama ihtimalleri ve Sağlık Bakanlığının yürüttüğü kampanyalar etkili oldu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin tüm kamu çalışanlarına ve hizmet sektöründeki özel kuruluşlarda çalışanlara aşı olma zorunluluğu getirme kararı aldığını duyurmuştu.

- Son 10 günde aşı olanların sayısı, ilk 6 ayın toplamından fazla

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları kampanyaların da son dönemde aşılanma oranlarındaki artışta etkili olduğunu söyledi.

Kudra, "Gazze Şeridi'nde aşılama geçen şubat ayında başladı. Ancak aşılananların yüzde 55'i son 10 günde aşı oldu. Geri kalanlar son 6 ayda aşı olanlar. Başlangıçta vatandaşların aşıya ihtiyatlı yaklaşması ve düşük katılım göstermesi sosyal medyada dolaşan aşı hakkındaki hatalı bilgilerden kaynaklandı." dedi.

Başlangıçta günde bin kişinin bile aşı olmadığını ancak yapılan kampanyalar ve bilgilendirmelerle bunun günde yaklaşık 30 bine çıktığını söyleyen Kudra, aşı olanların da çevrelerine örnek olmalarıyla oranın gittikçe arttığını ekledi.

- Halkın yaklaşımı değişti, aşılanma arttı

Gazze'de hükümete bağlı Sahil Şehitleri Kliniği Aşı Sorumlusu Abdurrahman Ebu el-Celale de son dönemde yapılan kampanyalarla vatandaşların aşıya yaklaşımının değiştiğini ve aşılamanın arttığını ifade etti.

Celale, Gazze'deki aşı merkezlerinin son derece güvenli olduğunu, aşı olarak virüse karşı vücut direncinin artırıldığını ve hastalığın kolay atlatılmasının sağlandığını söyledi.

- Üçüncü dalga ve aşı kampanyaları etkili oldu

Beyt Hanun kentinde yaşayan Filistinli İbrahim ez-Zeanin, Sağlık Bakanlığının salgında üçüncü dalgaya girildiğini duyurmasının ardından evinin yakınındaki bir kliniğe giderek eşi ve çocuklarıyla aşı olduğunu belirtti.

Zeanin, "Geçen aylarda aşıya karşı temkinliydim. Ancak bu konudaki görüşüm değişti. Televizyondan öğrendiğim, çeşitli ülkelerde faaliyetleri açıklanan tıbbi raporlar da bunda etkili oldu." dedi.

Bunların yanı sıra hükümetin, bazı hizmetlerin aşı olma zorunluluğuna bağlanması yönündeki açıklamaların da görüşünün değişmesinde etkili olduğunu ekleyen Zeanin, tüm bunları göz önüne alarak 7 kişilik ailesiyle aşı olduğunu söyledi.

Gazze kentinden Riham İsa da vaka sayılarının artması ve hükümetin uyarıları neticesinde ilk doz aşısını olduğunu, Bakanlığın ve çeşitli kurumların yürüttüğü kampanyaların da bunda etkili olduğunu söyledi.

Aşı merkezlerinin son zamanlarda dolduğunu çünkü bunun sağlık için en güvenli yol olduğunun anlaşıldığını dile getiren İsa, herkese bir an önce aşı olma çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 23 Ağustos'ta vaka sayılarının artması ve Delta varyantının görülmesiyle bölgede Kovid-19 salgınında üçüncü dalgaya girildiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1209'a, vaka sayısı 145 bin 186'ya yükselirken, 124 bin 209 kişi sağlığına kavuştu.