Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atıldı

Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'e roketlerle saldırdığını” duyurdu.

Fırlatılan roketler nedeniyle, Tel Aviv genelinde başta olmak üzere İsrail’in merkezindeki Rehavot, Ramle, Lid, Bat Yam, Rişon Leziyon şehirlerinde uyarı sirenleri devreye sokuldu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Tel Aviv bölgesinde roket parçalarının dağıldığı alanları tespit etmek için kapsamlı taramalar yürüttüğü kaydedildi.

Polisin açıklamasında, şu anda tespit edilen herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirilirken, bölge sakinlerine korunan alanlarda kalma, açık alanlara çıkmaktan kaçınma ve patlayıcı içerebilecek roket kalıntılarına yaklaşmama çağrısı yapıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da roket düştüğü ihbarı aldıklarını ve bölgeyi taramak için ekiplerini yönlendirdiklerini bildirdi.