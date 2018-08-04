Gazze sınırında 1 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde Yahya Yagi (25) isimli Filistinli gencin İsrail askerlerince vurularak şehit edildiğini belirtti.
Kudra, İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 120 Filistinlinin yaralandığını aktardı.
Yahya Yagi'nin şehit düşmesiyle birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki can kaybı 156'ya yükseldi.
srail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde, 90'ı gerçek mermi ile olmak üzere 220 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
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