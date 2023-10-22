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        Haberler Gündem Güncel Gazze'ye gönderilen yardım uçağı Mısır'a ulaştı

        Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a ulaştı

        Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 hekimin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 19:20 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:32
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        Gazze'ye yardım taşıyan uçak Mısır'da
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        Cumhurbaşkanlığı'na ait, içinde ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan uçak, Mısır'a ulaştı.

        Öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yapan uçakta bulunan T.C. Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi.

        Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı'nda saat 10.45'te havalanmıştı.

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        #Cumhurbaşkanlığı uçağı
        #gazze
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