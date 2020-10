Gazzeli anne, Mısır askerleri tarafından öldürülen çocuklarının acısını yaşıyor

AA

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, 3 balıkçı kardeşe avlandıkları sırada, Mısır askerleri tarafından ateş açıldığını, olayda 2 kardeşin hayatını kaybettiğini birinin yaralandığını ve gözaltına alındığını duyurmuştu. Yaşamını yitiren Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug kardeşlerin naaşları birkaç gün sonra ailesine teslim edilmişti.Balıkçı üç kardeşin annesi Nevval Zazug (65) olayın şokunu üzerinden atamazken, gözyaşları içinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının Mısır ordusu tarafından öldürüldüğüne hala inanmak istemediğini belirtti.Anne Zazug, "Evlatlarım balıkçıydı. Hiçbir zaman silah taşımadılar. Kimseye de tehdit oluşturmadılar. Ellerindeki tek silahları ip, ağ ve kancaydı. Bu silahlarla yoksulluk ve açlıkla savaştılar." diyerek çocuklarının her gün akşam 6'da ava çıktıklarını, sabah 6'da döndüklerini söyledi.- "Onları o gün çok bekledim ama gelmediler"Olayın yaşandığı gün, evlatlarını her zamanki gibi sabah saatlerinde beklediğini aktaran anne Zazug, dönmeyince de oğlu Nidal'ı onları araması için gönderdiği ifade etti.Zazug sözlerini şöyle sürdürdü:"Oğlum Nidal ağlayarak geri geldi ve bana, 'evlatlarımın Mısır ordusu tarafından ateş açılarak şehit edildiğini' söyleyince çığlık ve gözyaşlarıma hakim olamadım. Onları o gün çok bekledim ama gelmediler."Acılı anne, çocuklarının her Filistinli gibi Mısırlılara karşı değil, işgalci İsrail'e karşı şehadeti istediğini dile getirdi.- "Evlatlarım borçlarını ödemek için gece gündüz çalışıyorlardı"Oğlu Yasir'in 8 yıl önce iş bulamadığı için balıkçılık mesleğine başladığını anlatan anne Zazug, "Yasir, İsrail'in uyguladığı abluka ve iş fırsatı olmayışından dolayı diğer iki kardeşine de bu mesleği öğretti." dedi.Oğullarının balıkçılığa küçük bir teknede başladıklarını daha sonra ablalarından 4 bin Şekel (yaklaşık 1160 dolar) değerinde altın borçlanarak taksitle daha büyük ve motorlu bir tekne almaya karar verdiklerini ifade eden Zazug, "Evlatlarım borçlarını ödemek için gece gündüz çalışıyorlardı." dedi.- "Biz Müslüman, Arap, kardeş ve komşuyuz"Çocuklarının evin geçimi ile kronik hastalıkları olan babalarının tedavisine destek olduklarını söyleyen Zazug, "Biz mücadeleci bir milletiz. Geçim derdi için denize açıldık. İsrail'in haksız ablukası sonucu çocuklarım Mısırlı kardeşlerinin kara sularına gitti. Bir an bile silahla vurulacaklarını tahmin etmediler." dedi.Mısırlı yetkililere seslenen anne Zazug, "Onlar suç mu işledi? Suçlu olsalar bile cezaları bu muydu? Biz Müslüman, Arap, kardeş ve komşuyuz. Kanımız, davamız ve toprağımız bir." diyerek, gözyaşları içerisinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'ye yaralı ve gözaltındaki oğlu Yasir'in akıbeti hakkında bilgi verilmesi ve kendilerine iade edilmesi çağrısında bulundu.Anne Zazug, sözlerini şöyle tamamladı:"Gazze'nin gençleri desteği ve daha iyi bir hayatı hak ediyor. Evlatlarımın başına geldiği gibi öldürülmeyi değil. İsrail tarafından haksız ve zalimce bir ablukaya maruz kalıyoruz. Ancak Mısırlılar tarafından bunun bize yapılması kabul edilemez."Filistin yönetimi ile Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, Gazzeli balıkçıların Mısır tarafından öldürülmesi olayını kınarken, Mısır'dan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.