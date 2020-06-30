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Gazzeli sendikacılar Filistin'de milli birlik istiyor

Gazze'deki Arap ve Filistinli sendikacılar, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından "ilhak" planına karşı durulabilmesi için milli birlik çağrısında bulundu.

Gazzeli sendikacılar Filistin'de milli birlik istiyor
AA

Gazze'deki Meslek Sendikaları Birliği tarafından düzenlenen konferansa katılan çok sayıda Arap ve Filistinli sendikacı, İsrail'in "ilhak" planına karşı olduklarını dile getirdi.

Konferansta konuşan birlik başkanı Süheyl el-Hindi, "Sendikalar ve tüm gruplar 'ilhak' planını reddediyor." dedi.

Hindi, İsrail'in planına karşı durabilmek için Filistin milli birliğinin sağlanması gerektiğini, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok yerinde etkinlikler ve gösteriler düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

İslami Cihad Örgütü liderlerinden Halid el-Batş de gelecek günlerde uygulanmak istenen sözde siyonist ilhak kararının merkezinde siyasi çözüm arayışlarının başarısızlığının yattığını, iki devletli çözümü sona erdirdiğini söyledi.

Batş, siyonist icraatlara karşı çıkılması, sahada birlik oluşturulması talebinde bulundu.

Konferansa internet üzerinden katılan Filistin Destek için Dünya Sendikalar Koalisyonu Genel Sekreteri Abdullah Ubeydat da "Sendikal çalışmalar sayesinde İsrail ile normalleşme sürecine karşı savaş vermekte ilk sırada yer aldık." dedi.

İsrail işgali ve ilhak planına karşı dünya sendikaları ve konfederasyonları arasında iş birliği olduğuna işaret eden Ubeydat, Arap Meslek Sendikaları'nın Filistin'in yanında yer aldığını, yerel ve uluslararası platformlarda "düşmanı rezil etmeyi hedeflediklerini" ifade etti.

Konferans kapanışında Gazze'deki Filistin sendikaları, "ilhak" planını reddeden bir belgeye imza attı.

,Hamdi Yıldız

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