Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ikinci uçağı da Mısır'a iniş yaptı

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ikinci uçağı da Mısır'a iniş yaptı

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ikinci uçağı da Mısır'a iniş yaptı Türkiye'nin Gazze'deki siviller için insani yardım taşıyan ikinci uçağı da Mısır'daki Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:44 facebook

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