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        Haberler Dünya Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ikinci uçağı da Mısır'a iniş yaptı

        Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan ikinci uçağı da Mısır'a iniş yaptı

        Türkiye'nin Gazze'deki siviller için insani yardım taşıyan ikinci uçağı da Mısır'daki Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:44
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        Türkiye'den Gazze'ye insani yardım
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        Türkiye'nin Gazzeliler için insani yardım taşıyan ilk uçağı Mısır'a indi.

        Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi.

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        Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.

        İKİNCİ YARDIM UÇAĞI DA MISIR'A ULAŞTI

        Türkiye’nin Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkı için gönderdiği ikinci yardım uçağı Mısır’a ulaştı.

        Mısır medyasında yer alan habere göre, Türkiye’den gelen insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak Uluslararası Ariş Havalimanı’na indi.

        Türkiye'nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek.

        Türkiye’nin gönderdiği ilk yardımlar Sina Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Ariş'teki havalimanından Ariş Stadı'na nakledilmişti. Türkiye'nin yardımları Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
        #türkiye
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