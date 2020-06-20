Gazzeli zanaatkar, kullanılmış tahta paletleri zarif dokunuşlarla mobilyaya dönüştürüyor

AA

Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki marangoz atölyesinde çalışan Nahhal, atılan düzinelerce tahta palet arasından sağlam olanları seçiyor ve bunları tek tek söküp üzerinde çalışarak sandalye, sehpa ve çeşitli ev eşyaları yapıyor.

AA muhabirine konuşan Nahhal, sağlık yönetiminden mezun olduğunu ancak sektördeki kötü yaşam koşulları ve işsizliğin yüksek oranda olması nedeniyle yıllardır kendi alanında iş bulamadığını söyledi.

Nahhal, ilk zamanlarda kardeşiyle birlikte kullanılmış tahta paletlerden küçük ev aletlerini yapmaya başladığını, meşguliyet ve geçimlerini sağlamak için de bunu bir mesleğe dönüştürme fikrini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yaptığı ev eşyalarını insanların beğenisine sunduğunu ve akabinde işi daha da geliştirerek bir marangoz atölyesini açtığını aktaran Nahhal, "İki kişiyle başladığımız bu işte şu anda 9 kişiye iş sağlıyoruz." dedi.

Yaptıkları işin maliyetinin düşük olduğunu hatırlatan Nahhal, "Kullanılmış tahta paletleri sıfırından yüzde 80 daha az maliyetle alıyorum. Düşük maliyetle aldığımızdan dolayı da ürettiğimiz mobilyaları çok uygun fiyata satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zor ekonomik koşullardan muzdarip binlerce Gazzeli ailenin evlerini döşemek için daha düşük fiyatlı mobilyaları tercih ettiğini dile getiren Nahhal, bu projeden şu anda 9 ailenin geçimini sağlamasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Marangoz atölyesi çalışanlarından Vesim Fulful da Gazze'de alım gücünün zayıflamasından dolayı son zamanlarda insanların bu tür işlere daha fazla yöneldiğini belirtti.

Fulful, tahta paletleri ticari malları ithal eden tüccarlardan cüzi bir ücret karşılığında temin ettiklerini kaydetti.

Filistinli ekonomi uzmanı Muhammed Ebu Ciyab, ev mobilyası üretiminde tahta paletlerin kullanılması fikrinin, satın alma gücünün zayıflaması ve vatandaşların kaliteli ahşaptan mobilya alma imkanının olmamasından doğduğunu söyledi.

Sıfır, kaliteli ve ithal malzemelerden üretilen mobilyaların çok pahalı olduğunu, Gazze'deki ekonomik koşulların kötüleşmesinden dolayı kimsenin bu ürünleri tercih etmediğini dile getiren Ciyab şunları kaydetti:

"Kullanılmış kereste ve tahtalar kullanılarak yapılan mobilyalar, vatandaşların çok düşük maliyetle, ekonomik koşullarıyla orantılı olarak ev ihtiyaçlarını karşılamaları için bir kapı açtı."

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.